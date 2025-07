Justiça manda prender Oruam após tumulto em operação policial

Um mandado de prisão preventiva contra o MC Oruam foi expedido pela Justiça e a Polícia Civil do Rio de Janeiro segue nas buscas pelo rapper. Oruam fugiu da sua mansão na capital fluminense após policiais aparecerem procurando por um menor de idade que, segundo os policiais, é membro do Comando Vermelho. A polícia acredita que o rapper estivesse abrigando o menor infrator na sua casa, o que configura o crime de favorecimento pessoal, com pena de um a seis meses. Oruam segue foragido da Justiça.



