Justiça manda soltar motorista de Porsche que matou motociclista em São Paulo

A Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória ao empresário Igor Sauceda, acusado de atropelar e matar o entregador Pedro Kaíque em julho do ano passado na avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo. Após 10 meses detido, Igor usará tornozeleira eletrônica enquanto responde ao processo por homicídio com três qualificadoras: motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Câmeras de segurança capturaram o momento em que o Porsche, em alta velocidade, perseguiu e colidiu com a moto de Pedro. Testemunhas relataram que a briga de trânsito começou por causa do retrovisor do carro. A namorada do motorista, que estava no veículo, sofreu ferimentos leves e foi hospitalizada.



