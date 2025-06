O humorista Marcelo Alves teve a prisão preventiva mantida após audiência de custódia pelo assassinato da miss Raíssa Suelen. O juiz aceitou o pedido do Ministério Público e autorizou que ele fique separado dos demais presos. A família da vítima recebeu a decisão com alívio.



