Justiça nega pedido de liberdade provisória para acusados de matar Igor Peretto em SP

A Justiça de Praia Grande (SP) negou o pedido de liberdade provisória de Marcelly, Rafaela e Mário, acusados de envolvimento no assassinato de Igor Peretto. O juiz considerou que o crime, ocorrido em agosto de 2024, foi de natureza brutal e incomum. Marcelly, irmã de Igor, continua negando participação no homicídio.



