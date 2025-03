Ladrão atira em carro de GCM com criança no banco de trás

Um motociclista disparou contra uma guarda civil municipal (GCM) em Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo. A filha da GCM estava no veículo e não foi atingida. A agente sofreu escoriações devido a estilhaços. A polícia investiga se o criminoso foi ferido pela reação da GCM e apura as circunstâncias do ocorrido, considerando a possibilidade de tentativa de execução ou de assalto.



