Ladrão da calça preta aterroriza comerciantes de Diadema (SP)

Um criminoso conhecido como o ‘ladrão da calça preta’ tem causado preocupação entre os comerciantes de Diadema, na Grande São Paulo. Ele foi flagrado por câmeras de segurança das lojas fingindo ser um cliente para despistar os vendedores. Depois, o homem esconde as peças roubadas dentro da sua calça, que é sempre do mesmo modelo: preta, larga e com elástico nos pés. Um comparsa fica do lado de fora, esperando para guardar os itens roubados. Uma loja da região já foi alvo do ‘ladrão da calça preta’ sete vezes, ficando com um prejuízo de R$ 700.



