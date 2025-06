Ladrão de bicicletas de luxo é preso após invadir garagens de condomínios em Santos (SP)

Cleberson Antunes Ferreira, de 38 anos, foi preso após ser identificado por câmeras de segurança em condomínios de Santos, no litoral paulista. Ele invadiu garagens em busca de bicicletas de luxo, utilizando ferramentas para arrombar cadeados. Em um dos flagrantes, Cleberson percebeu que estava sendo gravado e danificou a câmera de segurança. A polícia utilizou as imagens para identificá-lo e efetuou a prisão.



