Ladrão monitora câmeras de segurança e faz a limpa no caixa de estacionamento em SP

Um ladrão usou as câmeras de segurança de um comércio para realizar um assalto a um estacionamento em Santana, na zona norte de São Paulo. O dono do estabelecimento, Jânio, investiu em um sistema com oito câmeras, para monitorar todo o terreno. O bandido se aproveitou que o proprietário do estacionamento manobrava um carro o entrou na guarita e fez a limpa na gaveta do caixa.