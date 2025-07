‘Ladrão tarado’: criminoso invade casa para furtar e vê marido e mulher dormindo nus

Um criminoso invadiu uma casa para roubar itens de valor e se deparou com um casal dormindo nu, na cidade de Marbella, no sul da Espanha. O homem que ficou conhecido como ‘ladrão tarado’ entrou e saiu oito vezes do quarto do casal dentro de 30 minutos. A câmera de segurança do cômodo gravou toda a ação. As vítimas da violação de privacidade foram uma modelo peruana de 38 anos e Alex Varona, um lutador de jiu-jitsu com nacionalidade dos Estados Unidos e da Espanha. Alex disse que estava em um sonho muito profundo e não conseguiu ouvir os passos do criminoso. A sensação de violação e de insegurança permaneceram nele e na esposa após o ocorrido.



