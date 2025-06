Ladrões invadem casa na zona leste de SP e furtam coleção de relógios de luxo

No Tatuapé, zona leste de São Paulo, uma residência foi invadida em plena luz do dia, resultando no roubo de 46 relógios de luxo, avaliados em meio milhão de reais. Inicialmente, dois motociclistas sondaram o local. Em seguida, um carro prata trouxe dois homens que arrombaram o portão, indo diretamente ao quarto em busca dos relógios. Os ladrões deixaram eletrônicos para trás, evitando o risco de rastreamento.



