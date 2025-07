Ladrões pulam portão alto e invadem casa na zona sul de São Paulo

Criminosos invadiram uma casa no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo e dois deles acabaram presos após vizinhos notarem movimentação estranha. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um criminoso dentro do veículo e outros dois na residência. Um deles conseguiu fugir; o outro foi detido. O carro utilizado pelos bandidos era furtado e foi apreendido. Os dois detidos foram levados à delegacia enquanto a busca pelo terceiro continua. O vigia da rua, que não quis se identificar, comentou que assaltos têm sido frequentes na área e destacou a ausência de policiamento como fator agravante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!