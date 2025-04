Ladrões rendem avó e duas netas de 12 anos durante assalto na região central de SP

Uma avó e suas netas de 12 anos foram vítimas de assalto em uma rua da Aclimação, na zona central de São Paulo. Dois homens se aproximaram enquanto a avó estacionava o carro. Um deles estava armado e arrancou a chave do veículo de sua mão, levando também pertences pessoais. Vizinhos acolheram as vítimas após o ocorrido. Os criminosos usaram os cartões roubados em estabelecimentos próximos, mas o carro ainda não foi recuperado.



