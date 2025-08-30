Logo R7.com
Ladrões roubam carro para cometer outros crimes em São Paulo

Criminosos trocaram placas para despistar polícia e foram detidos em flagrante

Balanço Geral|Do R7

Uma quadrilha foi detida pela polícia militar em São Paulo após roubar um carro branco na região do Brás. Os criminosos foram presos em flagrante enquanto tentavam utilizar o veículo roubado para cometer outros crimes na cidade. Durante a abordagem policial, os indivíduos confessaram o roubo e revelaram que haviam trocado as placas do automóvel para evitar serem identificados.


O incidente ocorreu durante o dia em uma avenida movimentada da capital paulista. Após subtrair o veículo, os suspeitos rapidamente alteraram suas características externas ao trocar as placas originais por outras falsas. No entanto, a tentativa de despiste não impediu que fossem localizados pelas autoridades.


Todos os membros da quadrilha já possuíam antecedentes criminais e agora estão sob custódia judicial. Além do automóvel recuperado pela polícia, um revólver com munições também foi apreendido durante a operação bem-sucedida das forças de segurança pública paulistas.




