Ladrões roubam carro para cometer outros crimes em São Paulo

Uma quadrilha foi detida pela polícia militar em São Paulo após roubar um carro branco na região do Brás. Os criminosos foram presos em flagrante enquanto tentavam utilizar o veículo roubado para cometer outros crimes na cidade. Durante a abordagem policial, os indivíduos confessaram o roubo e revelaram que haviam trocado as placas do automóvel para evitar serem identificados.

O incidente ocorreu durante o dia em uma avenida movimentada da capital paulista. Após subtrair o veículo, os suspeitos rapidamente alteraram suas características externas ao trocar as placas originais por outras falsas. No entanto, a tentativa de despiste não impediu que fossem localizados pelas autoridades.

Todos os membros da quadrilha já possuíam antecedentes criminais e agora estão sob custódia judicial. Além do automóvel recuperado pela polícia, um revólver com munições também foi apreendido durante a operação bem-sucedida das forças de segurança pública paulistas.

