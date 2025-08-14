Ladrões se disfarçam de moradores e invadem condomínio em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo desarticulou uma quadrilha especializada em invasão e furto a residências. Foram apreendidos uma bolsa de grife avaliada em R$ 20 mil, R$ 5.300 em espécie e um videogame. Um dos suspeitos afirmou ter furtado a bolsa para a esposa. No bairro do Higienópolis, criminosos se disfarçaram para acessar um prédio, mas a tecnologia de reconhecimento facial os impediu de sair facilmente. Investigações com imagens de câmeras de segurança continuam. Discussões sobre a segurança das portarias virtuais também ganham força, com um projeto de lei visando proibir esse serviço em grandes condomínios.



