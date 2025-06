Ladrões usam ferramenta para arrebentar cadeados e correntes e invadir casas

Criminosos têm usado uma ferramenta especial para arrebentar cadeados e correntes e invadir casas. Conhecida como “Alicate Corta Vergalhão”, a peça é muito utilizada na indústria e na construção civil para cortar vergalhões de aço. No estado de São Paulo, crimes com a ferramenta têm ficado cada vez mais frequentes. Em apenas 41 minutos, um grupo conhecido como 'Gangue do alicate' invadiu três condomínios em São Bernardo do Campo (SP). Já em Osasco (SP), os ladrões usaram o alicate para arrombar o portão de um supermercado. Na zona sul de São Paulo, os criminosos tentaram arrebentar as correntes do portão de uma casa com a ferramenta, mas não conseguiram invadir.



