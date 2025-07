Laudo aponta que jovens atropeladas e mortas no ABC Paulista não haviam ingerido álcool ou drogas

Os laudos decorrentes da exumação dos corpos de Isabelle e Isabela, amigas de 18 anos que foram atropeladas e mortas no ABC Paulista, concluíram que as jovens não ingeriram álcool ou drogas no dia. Isabelle Helena de Lima Costa e Isabela Priel Regis foram atropeladas na noite de uma quarta-feira, 9 de abril, em São Caetano do Sul. Breno dos Santos, o responsável pelas mortes, que estava disputando um racha no momento, foi indiciado por duplo homicídio qualificado.



