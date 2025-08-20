Líder de facção criminosa é preso em flagrante enquanto abastecia carro de luxo em SP

Policiais prenderam José Ricardo Ângelo, conhecido como Gordão e apontado como líder de uma facção criminosa. A prisão aconteceu enquanto ele abastecia um veículo na Grande São Paulo. Os agentes já vinham monitorando sua rotina e cercaram o local no momento da abordagem. José Ricardo tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de Alagoas e também era investigado por um homicídio em Balneário Camboriú (SC). A esposa dele, que também estaria envolvida com a organização criminosa, foi presa junto com ele.



