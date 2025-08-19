Lojista amedrontada em SP: criminosos invadem e furtam joalheria e deixam prejuízo de R$ 10 mil

Três criminosos invadiram e furtaram uma joalheria em Sorocaba, no interior de São Paulo. Eles deixaram um prejuízo de mais de R$ 10 mil para a lojista, que, depois do trauma, resolveu mudar o tipo de produto com que trabalhava. A ação coordenada, inteiramente gravada por câmeras de segurança do local, durou menos de seis minutos. Depois, eles voltaram para o carro em que chegaram e fugiram. A polícia ainda não encontrou os criminosos.



