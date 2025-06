Lombardi é surpreendido com fotos de infância 'ganhando vida' com ajuda da inteligência artificial

Um casal que está junto há quase 50 anos foi surpreendido durante a comemoração dos 72 anos de Laíde Maria Rocha. Familiares prepararam uma homenagem especial: um vídeo com memórias da família, em que fotos antigas foram animadas com a ajuda da inteligência artificial. A surpresa emocionou o casal, que pôde reviver momentos marcantes da vida a dois. Inspirada pela ideia, a equipe do Balanço Geral decidiu também surpreender Renato Lombardi, animando imagens de sua infância, que “ganharam vida” graças à tecnologia.



