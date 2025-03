Lutador de MMA é preso suspeito de matar influenciadora em motel, em Belém (PA)

O lutador de MMA, Yago da Costa, foi preso como suspeito pela morte da influenciadora Paola Brattcho em Belém (PA). O desentendimento teria começado pelo valor que Paola teria cobrado para sair com o homem. Segundo o laudo, Paola teve oito perfurações profundas no corpo, enquanto o lutador teve três cortes superficiais. Yago foi levado a um hospital e fugiu, mas acabou preso. O lutador teve a prisão em flagrante convertida em preventiva - a decisão foi tomada após audiência de custódia. A família de Paola luta e espera por justiça.



