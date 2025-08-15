Madrasta ameaça jogar enteada da janela e chorar no velório em áudios enviados para a mãe da criança

Uma mãe recebeu áudios ameaçadores da madrasta da filha dela. A mulher disse que iria jogar a criança pela janela do prédio e ainda chorar no velório. O caso aconteceu em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, em março de 2025. No áudio, a madrasta ainda chama a criança de “chata” e “nojenta”. A defesa da autora dos áudios emitiu uma nota explicando que ela passa por tratamentos de saúde. O pai da menina chegou a dizer que tinha se separado da mulher, mas eles voltaram a formar um casal.



