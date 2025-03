Madrasta mantém enteado em cárcere privado por 20 anos nos Estados Unidos

Kimberly Sullivan, de 56 anos, é acusada de manter seu enteado em cárcere privado por 20 anos em Connecticut, nos Estados Unidos. Ele escapou ao incendiar o cômodo onde estava preso. Quando os bombeiros chegaram, encontraram a vítima em um estado deplorável, pesando apenas 31 quilos. Durante o tempo preso, ele só podia sair do cativeiro por duas horas para limpar a casa para Kimberly. A acusada nega as acusações e diz que fornecia abrigo e comida para o homem.



