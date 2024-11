Mãe afirma ter visto o filho ser executado por GCMs mesmo rendido; policiais são presos

Dois GCMs foram presos após balear um jovem e matar outro durante em uma abordagem em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Os agentes trabalhavam para a prefeitura de Taboão da Serra e estavam fora da área de abrangência do município. O marceneiro Robert, de 26 anos, e o amigo Cristian foram abordados pelos guardas. A mãe de um deles chegou a ser avisada por vizinhos e se ofereceu para buscar os documentos de Robert, que não estava com eles, mas os guardas impediram. Após isso, a mulher afirma que viu a execução do próprio filho, que já estava com as mãos na cabeça. Cristian levou sete tiros e está em internado em estado grave. Os GCMs foram presos e as armas deles apreendidas.