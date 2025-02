Mãe da menina sequestrada por falsa agente de saúde diz que foi dopada: 'Fiquei tonta'

Eloá Pietra Almeida Santos, de um ano e sete meses, foi sequestrada em Curitiba (PR) por uma mulher que fingiu ser agente de saúde. A suspeita convenceu a mãe da criança a entrar em um carro, alegando que precisava levá-la para exames de saúde. No entanto, a mulher deu um líquido para a mãe beber e, ao saírem do carro, a suspeita fugiu com a criança.