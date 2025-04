Mãe de adolescente que matou GCM em Taboão da Serra (SP) entrega filho à polícia

O adolescente de 15 anos que matou um guarda civil metropolitano e o amigo dele foi entregue à polícia pela mãe, que reconheceu o filho nas imagens de câmera de segurança, em Taboão da Serra, Grande São Paulo. O jovem se irritou com um vídeo publicado pelo GCM Jhonatas Ferraz, de 31 anos, que tinha acabado de recuperar uma moto roubada, e foi atrás dele. No vídeo, o guarda conta vantagem por ter recuperado a moto e mostra uma arma. Foi essa mesma arma que o adolescente tomou do guarda, depois de entrar em luta corporal, e atirou nele e no amigo. O jovem participou do roubo da moto.



