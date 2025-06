Mãe de amiga de menina encontrada morta em casa diz que homem abusava de crianças da região

Larissa Manoela, uma menina de 10 anos, foi encontrada morta dentro de casa, em Barueri (SP). Segundo relato de uma amiga da vítima, um homem que trabalha em uma loja do bairro abusava de crianças da região. Em troca, oferecia doces e dinheiro para que não contassem a ninguém. A mãe da menina que fez a denúncia afirmou que a filha quer colaborar com as investigações.



