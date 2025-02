Mãe de gêmeas idênticas confunde as crianças e leva a filha errada para o médico

Gabriela Marconi é mãe de Alice e Clarice, duas bebês que são gêmeas idênticas. A semelhança das crianças é tanta que Gabriela confunde constantemente as duas. Em determinada ocasião, ela acabou levando a filha errada para o médico. A troca só foi descoberta minutos antes de entrar no consultório. Ela compartilhou a situação nas redes sociais e milhares de pessoas contaram histórias similares. O Balanço Geral fez um desafio com a mãe e a bisavó das crianças, para ver qual das duas conseguia adivinhar quem era quem. Veja!