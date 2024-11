Mãe de supermodelo Carol Trentini cai em golpe de ‘número novo’ e perde R$ 125 mil

A mãe da supermodelo Carol Trentini caiu no golpe do "número novo" e perdeu R$ 125 mil. Um suspeito entrou em contato com a mulher fingindo ser a modelo internacional. Na conversa, ele disse que Carol tinha trocado de número e que precisava de dinheiro emprestado. Lourdes acreditou que estava falando com a filha e fez as transferências. Só depois de falar com a própria Carol Trentini, que ela descobriu o golpe. A modelo procurou a polícia e uma quadrilha especializada nesse tipo de ação foi identificada. Os criminosos faturaram R$ 7 milhões em apenas um ano.