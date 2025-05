Mãe de suspeito preso por manter passageiros de ônibus como reféns pede desculpas em desespero

A mãe de um dos suspeitos presos por manter 25 passageiros de ônibus como reféns pediu desculpas, em desespero, a todas as vítimas, no Rio de Janeiro. Ela estava chorando desesperada na rua, próximo à delegacia à qual o filho foi levado. Os dois criminosos renderam o ônibus na avenida Brasil, no Rio de Janeiro, durante o congestionamento, e o sequestro só acabou quando a polícia cercou o veículo.



