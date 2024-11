Mãe denuncia recusa de matrícula para filho com necessidades especiais em escola na Grande SP

Mirian, que é mãe do pequeno Augusto, de 11 anos, ficou indignada quando uma vaga em uma escola da Grande São Paulo deixou de existir, após ela informar que o filho tem demandas especiais. O garoto tem paralisia cerebral e é cadeirante. A escola chegou a dizer que as vagas informadas eram, na realidade, para rematrícula dos alunos já existentes. Desconfiada, ela pediu para que uma amiga com um filho da mesma idade procurasse a escola, e para a surpresa de Mirian, havia vaga. O Balanço Geral tentou conversar com a escola, mas não foi recebido.