Mãe e filha encontram garrafa na praia com mensagem escrita há mais de sete anos

Mãe e filha que procuravam por conchas em uma praia na Flórida, nos Estados Unidos, encontraram uma garrafa de vidro que tinha uma mensagem dentro, na beira do mar. Se tratava de um origami, cuja mensagem, escrita a caneta, era datada em 2018, sete anos atrás. O autor da mensagem, segundo a mãe, é o irmão mais novo dela. Juntos, em 2018, eles jogaram a garrafa no mar no Havaí e ela viajou cerca de 6.200 km até a orla da praia da Flórida, onde a mulher encontrou, com a sua filha, a mensagem do irmão. No bilhete estava escrito “Vocês ficarão felizes por encontrar isso”.



