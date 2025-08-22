Logo R7.com
Balanço Geral

Mãe e filho suspeitos de matar professora de pilates tentam apagar provas obtidas em celulares

Luiz Garnica e sua mãe, Elizabeth Arrabaça, são suspeitos de envolvimento no assassinato de Larissa Rodrigues

Balanço Geral|Do R7

Luiz Garnica e sua mãe, Elizabeth Arrabaça, são suspeitos de envolvimento no assassinato da professora Larissa Rodrigues. A investigação aponta que Larissa pode ter sido morta por envenenamento devido a disputas relacionadas a um divórcio. A polícia prendeu Luiz quando ele tentava apagar provas em seu celular. O juiz José Roberto Bernardi rejeitou o pedido da defesa para anular as provas, alegando que foram coletadas legalmente. As prisões preventivas foram mantidas, e a primeira audiência está programada para 9 de setembro, com expectativa de ouvir 24 testemunhas devido à complexidade do caso.

