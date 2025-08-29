Mãe e madrasta são presas suspeitas de matar e agredir menina de 5 anos

O velório de Rafaele Ramires Lima, de 5 anos, foi marcado pela revolta dos familiares e amigos que pediam justiça. A mãe e a madrasta foram presas, suspeitas de agredir e matar a menina. O pai tentou diversas vezes conseguir a guarda da filha, denunciando maus-tratos ao Conselho Tutelar e à Justiça, mas sem sucesso. Familiares acusam as instituições de negligência, já que as denúncias não foram levadas a sério.

O corpo da menina será sepultado em Fonte Boa, Amazonas, sua cidade natal. Os parentes e amigos exigem que justiça seja feita para que casos assim não se repitam.



