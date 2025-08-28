Mãe é presa suspeita de envenenar e matar criança de 9 meses em São Paulo

A polícia prendeu uma mulher suspeita de ter envenenado e matado o seu próprio filho, de 9 meses, na zona leste de São Paulo. Ela teria colocado chumbinho na papinha da criança. A equipe médica do hospital em que o bebê foi levado depuseram à polícia sobre a chegada da mãe com ele no colo. Segundo os profissionais que atenderam a mulher, ela parecia demonstrar desespero com a situação. No entanto, a autópsia constatou chumbinho no aparelho digestivo do corpo do bebê. Após o ocorrido, segundo o delegado Alexandre Bento, responsável pela condução do caso, a suspeita insistia à polícia que a criança tinha ingerido a substância de maneira acidental. Os investigadores, então, encontraram imagens de câmeras de segurança de um mercado em que a mãe havia feito uma compra antes do crime. O produto levado pela suspeita nesse mercado era justamente chumbinho.



