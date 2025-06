Mãe encontra filha de 10 anos esfaqueada e morta dentro de casa

A mãe de Larissa Manoela, de apenas 10 anos, encontrou o corpo da filha dentro de casa com quatro golpes de faca, em São Paulo. A criança estava na cama quando foi encontrada. O pai de Larissa sofreu um atentado, também a facadas, 15 dias antes da tragédia. Na ocasião, ele foi cobrar o aluguel de um homem, que não gostou de ser cobrado. Os pais da criança são separados. No momento da tragédia, Larissa estava sozinha em casa, pois sua mãe estava trabalhando e seu irmão mais velho, viajando a trabalho. Não havia, na casa, marcas de arrombamento na porta, o que indica que quem cometeu o crime conhecia a rotina da família.



