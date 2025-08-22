Mãe instala câmera escondida e flagra companheiro abusando da enteada de 10 anos

Uma mãe desconfiou do comportamento do marido em relação à sua filha e instalou uma câmera escondida. As imagens mostraram o homem de 41 anos tocando a enteada, de apenas 10 anos, sexualmente. Ele foi preso após as gravações serem apresentadas às autoridades. O suspeito não tinha antecedentes criminais e optou por permanecer em silêncio durante o depoimento. A polícia investiga se houve outros casos com as filhas dele.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!