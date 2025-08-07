Logo R7.com
Mãe reage e impede sequestro do filho em estacionamento de São José dos Campos (SP)

De acordo com a mulher, um homem se aproximou dizendo "vem com o papai" e tentou fugir com o menino de 5 anos

Balanço Geral|Do R7

Uma mãe impediu a tentativa de sequestro do seu filho de 5 anos em um estacionamento em São José dos Campos (SP). De acordo com a mãe, um homem se aproximou dizendo "vem com o papai" e tentou fugir com a criança. A ação foi flagrada por câmeras de segurança e testemunhas chamaram a Polícia Militar, que localizou o suspeito 500 metros depois. Ele foi reconhecido pela mãe e por uma testemunha, sendo levado à delegacia. Adriano, de 43 anos, responderá em liberdade enquanto aguarda exames para verificar sua saúde mental ou uso de drogas.

