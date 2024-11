Maguila, ex-pugilista e campeão brasileiro, morre aos 66 anos

O lutador José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila, morreu nesta quinta (24). Ele sofria de demência pugilística, uma consequência do esporte que praticava. O ex-pugilista estava internado em uma clínica em Itu, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela esposa do Maguila, Irani Pinheiro. Maguila tornou-se o primeiro brasileiro campeão mundial peso pesado no dia 22 de agosto de 1995, aos 37 anos. Ele fez parte do elenco da RECORD, onde trabalhou no Show do Tom, em 2004.