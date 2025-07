Maior facção criminosa do país tem hierarquia e funciona como empresa; entenda sua expansão

O jornalismo da RECORD apresenta uma série especial sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que surgiu em 1993, no estado de São Paulo. Desde então, a organização se expandiu para outros estados e até para o exterior. O PCC ganhou notoriedade nacional após a Mega Rebelião de 2001, que contou com a participação de detentos e integrantes da facção em 29 unidades prisionais espalhadas pelo Brasil. A liderança do PCC está, desde 1999, nas mãos de Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola. Veja como se deu o crescimento da organização criminosa e entenda como ela chegou até o Paraná, para onde nomes como José Márcio Felício e César Augusto Roriz foram transferidos.



