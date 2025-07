Maior festival de churrasco do Brasil atrai visitantes na zona oeste de São Paulo

Um festival de churrasco atrai visitantes no Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo. O evento reúne uma ampla variedade de carnes e hambúrgueres artesanais, além de delícias como torresmo, linguiça e picanha. Um dos destaques é o porco assado lentamente por 12 horas. A programação também inclui música ao vivo para animar o fim de semana, além de competições que elegem o melhor assador do festival.



