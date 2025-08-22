Mais de 200 armas são apreendidas em operação policial no interior de São Paulo

Mais de 200 armas de fogo, munições, celulares, notebooks e equipamentos de recarga foram apreendidos em uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo com as polícias Civil, Federal e o Exército. A ação aconteceu nas cidades de Paulínia, Atibaia e Americana, no interior paulista. Os alvos eram ligados ao filho do empresário Eduardo Bazana, preso por fornecer armas ao Comando Vermelho. O filho teria mantido os negócios do pai, atuando no Rio de Janeiro. Um clube de tiro da família também foi alvo da operação, onde foram encontradas armas em situação irregular. Em um dos locais, a polícia ainda descobriu um bunker com mais armamentos.



