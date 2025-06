‘Maníaco da garrafa’: homem pede informação, persegue e ataca estudantes com garrafa em São Paulo

Um homem que ficou conhecido como ‘Maníaco da garrafa’ foi flagrado atacando vítimas mulheres com uma garrafa de vidro na zona leste de São Paulo. Em um registro mais recente, as vítimas foram duas estudantes que voltavam da faculdade. O homem pediu uma informação para elas, depois as seguiu até uma praça e atacou. Ana Karolina Silva, a vítima, levou dez pontos no corte que o ataque causou na sua cabeça. O homem continua à solta.



