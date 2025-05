Moradores revoltados com a demolição de seis casas na Favela do Moinho atearam fogo e bloquearam uma linha de trem em São Paulo. A Polícia Militar está no local para controlar a situação. As chamas, inicialmente apagadas pelo Corpo de Bombeiros, reacenderam.



