Marceneiro é condenado a mais de 17 anos de prisão por matar e esconder o corpo da ex-companheira

Um marceneiro foi condenado a mais de 17 anos de prisão após a polícia encontrar o corpo da ex-companheira dele no quintal de casa, em Tubarão (SC). A polícia chegou até Ailton depois de descobrir que o homem estava usando os cartões de Jaqueline. Ele foi preso preventivamente e, em depoimento, negou ter matado Jaqueline. No entanto, depois confessou que enterrou o corpo dela. Ailton disse que a mulher morreu após um mal súbito. Após mais de dois anos, ele foi condenado.



