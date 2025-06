Marcola é escoltado a hospital para realizar ressonância magnética no Distrito Federal

Marcola, líder da maior facção criminosa do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC), foi escoltado por diversas viaturas da polícia até um hospital no Distrito Federal, nesta quinta-feira (5), para realizar uma ressonância magnética no joelho. A operação mobilizou forte esquema de segurança, devido ao temor de uma possível tentativa de resgate por parte de membros armados da facção. A necessidade do exame teria sido motivada por um rompimento do ligamento cruzado.



