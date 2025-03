Marmorista é agredido com golpes de cassetete por agentes da GCM no litoral de São Paulo

O marmorista Lucas Salgado, de 29 anos, foi agredido com golpes de cassetete por agentes da Guarda Civil Municipal em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele estava em um bar com os amigos, quando cinco viaturas se aproximaram. Lucas decidiu ir embora e pegou a bicicleta, mas foi cercado e rendido por, pelo menos, quatro guardas. Ele alega que foi atingido com mais de dez golpes e que não foi levado para a delegacia depois das agressões. O caso citado foi registrado como lesão corporal e ameaça. A vítima compareceu ao pronto-socorro, onde passou por atendimento médico



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!