MC Poze recupera joias apreendidas pela polícia, mas diz que nem tudo foi devolvido

MC Poze do Rodo recuperou parte de suas joias, avaliadas em cerca de R$ 2 milhões , apreendidas pela polícia durante uma operação que investigava rifas ilegais na internet. O músico expressou sua satisfação nas redes sociais, embora tenha lamentado que algumas peças ainda não tenham sido devolvidas.



A Justiça determinou que as joias e os carros de luxo apreendidos não têm vínculo com a investigação de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e jogos de azar, que envolvia a esposa dele, Viviane Noronha. Até agora, apenas Poze e Viviane conseguiram reaver seus bens, com a condição de que não sejam vendidos ou alterados até a decisão final da justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!