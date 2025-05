MC Ryan leva carro de luxo envolvido em polêmica até o estúdio do Balanço Geral

O cantor MC Ryan levou sua Lamborghini até o estúdio do Balanço Geral nesta segunda-feira (26). O carro de luxo havia ficado apreendido por duas semanas após o cantor usá-lo para fazer 'cavalo de pau' no estádio do XV de Piracicaba. Liberado pela Justiça, o veículo foi retirado por MC Ryan nesta manhã.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!