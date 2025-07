Mecânico encontra filhote de jiboia em carro durante troca de óleo em Santa Fé do Sul (SP)

Um motorista deixou seu carro em uma oficina para trocar o óleo e, durante o serviço, o mecânico encontrou uma jiboia filhote de cerca de 40 centímetros, em Santa Fé do Sul (SP). O animal estava próximo ao reservatório de água do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fez a captura e soltou a cobra em uma área de mata.



