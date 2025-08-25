Médica perde mais de R$ 100 mil depois de cair em golpe da falsa astróloga

Uma médica disse ter perdido mais de R$ 100 mil depois de pedir ajuda a uma conselheira online, que se dizia astróloga e sensitiva. Ela encontrou a mulher por meio das redes sociais em um momento difícil de sua vida. A vítima tinha se separado do namorado e enfrentava problemas de saúde na família. Ela foi convencida pela conselheira a realizar oito transferências bancárias com valores altos para a resolução de seus problemas amorosos. Ao perceber que os resultados não vinham, a médica questionou a mulher. A falsa astróloga começou a coagir a vítima, ameaçando a segurança de sua família caso os serviços fossem interrompidos. O caso foi registrado junto às autoridades competentes e aguarda investigação.



